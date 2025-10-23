پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از بازداشت عوامل تیراندازی با سلاح شکاری به افراد و واحد صنفی در عملیات ضربتی پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حجت نورانی گفت: به دنبال تیراندازی با سلاح شکاری در یکی از روستاهای حومه نوشهر که منجر به مصدومیت دو نفر از ناحیه پا و تخریب شیشههای یک واحد صنفی شد، شناسایی عاملان اصلی و دستگیری آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی شهرستان با همکاری پلیس امنیت عمومی استان در عملیاتی مشترک با شناسایی ۳ عامل تیراندازی درعملیاتی ضربتی و غافلگیرانه متهمان را بازداشت کردند.
سرهنگ نورانی گفت: متهمان که از اراذل و اوباش سابقه دار شهرستان هستند هنگام دستگیری، در مقابل پلیس مقاومت کردند و به دلیل بی توجهی به دستورات پلیس، بر اثر تیراندازی به سمت پای متهمان، زمین گیر و دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر افزود: متهمان به همراه پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.