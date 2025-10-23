به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ دادستانی کل آنکارا پیشتر در چارچوب پروندۀ فساد مالی در کنسرت‌های ترتیب یافته از سوی شهرداری آنکارا خواستار داخل کردن منصور یواش شهردار این شهر به این پرونده شده بود.

طبق آخرین اطلاعات بدست آمده وزارت کشور ترکیه ضمن موافقت با این خواسته دادستانی به منصور یواش یک هفته مهلت داده است تا دفاعیۀ خود را در رابطه با اتهامات وارده آماده و به دادستانی ارائه دهد.

دادستانی کل آنکارا مدعی است که بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ میلادی در کنسرت‌های ترتیب یافته از سوی شهرداری آنکارا هزینه‌های بیش از حد و غیر اصولی صورت گرفته و این هزینه‌ها و دستمزد‌های نجومی به هنرمندان در ۳۲ کنسرت برگزار شده اموال و دارایی‌های عمومی را به میزان ۱۵۵ میلیون لیر متضرر کرده است.

ماه گذشته در چارچوب این پرونده ۱۴ نفر از دست اندرکاران شهرداری آنکارا به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت و فساد در مناقصه بازداشت شده بودند.