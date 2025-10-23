خوزستان، قهرمان مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر ووشو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ووشو کشور به میزبانی استان سمنان، شهرستان شاهرود برگزار شد که در پایان این رقابت‌ها تیم ساندا استان خوزستان با شایستگی و کسب ۱ طلا، ۲ نقره قهرمان بخش ساندا در این رقابت‌ها شد.

استان تهران با ۱ مدال طلا و ۲ مدال برنز مقام دوم و استان کهگیوله وبویر احمد با ۱ مدال طلا و ۱ مدال برنز مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.در این رقابت‌ها پانا محمودی در وزن ۴۲_ مدال طلا، وانیا بندانی در وزن ۴۸_ مدال نقره و آوا بیگدلی در وزن ۵۲_ مدال نقره کسب کردند.