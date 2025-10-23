پخش زنده
فعالیت جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: تمامی استارتاپها، شرکتهای نوپا و فناور وعلاقهمندان میتوانند طرحها و ایدههای فناورانه و نوآور خود را از طریق وبسایت رسمی جشنواره به نشانی www.shtf.ir ارسال کنند.
پیر علی افزود: بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در سطح ملی و با بهرهگیری از ظرفیت پارکهای علم و فناوری کشور در حوزه فناوری و نوآوری برگزار میشود.
به گفته وی: این جشنواره زمینهساز شناسایی، معرفی و تجلیل از طرحها و ایدههای افراد خلاق، فناوران و کارآفرینان در سراسر کشور است.