به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: تمامی استارتاپ‌ها، شرکت‌های نوپا و فناور وعلاقه‌مندان می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآور خود را از طریق وب‌سایت رسمی جشنواره به نشانی www.shtf.ir ارسال کنند.

پیر علی افزود: بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی در سطح ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت پارک‌های علم و فناوری کشور در حوزه فناوری و نوآوری برگزار می‌شود.

به گفته وی: این جشنواره زمینه‌ساز شناسایی، معرفی و تجلیل از طرح‌ها و ایده‌های افراد خلاق، فناوران و کارآفرینان در سراسر کشور است.