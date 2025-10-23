پخش زنده
امروز: -
عضو فقهای شورای نگهبان: علامه محقق، میرزای نائینی الگوی کم نظیر برای تربیت نسلی دینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار در حاشیه گردهمایی بینالمللی علامه محقق میرزای نایینی بر اهمیت الگو برداری از شخصیتهای برجسته بهعنوان یکی از راههای اساسی تربیت تأکید کر و افزود: این استاد برجسته حوزه علمیه، الگو و عاملی جهتدهنده در مسیر زندگی دینی است.
وی علما و بزرگان، چون محقق نائینی را از افراد نادر و جامع در دورانهای مختلف برشمرد و تصریح کرد: این بزرگان، نمونههای برجستهای هستند که جامعیتی کمنظیر در ابعادی همچون معنویت، علم، نوآوری، شجاعت و خداترسی داشتند.
عضو فقهای شورای نگهبان آشنا شدن با زندگی، افکار و مجاهدتهای چنین شخصیتهایی را درسآموز و الهامبخش خواند و خاطرنشان کرد: این آشنایی باعث میشود انسان با اقتدا به آنان، بتواند به قلههای رفیعی که آنها رسیدند، یا دستکم جایگاهی نزدیک به آنان دست یابد.