به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: طرح‌های فاضلاب استان از برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی شرکت آبفا به محیط زیست، عقب هستند.

فرهاد قلی نژاد با اشاره به اینکه مصوبات شورای حفاظت کیفی کارون درخصوص جلوگیری از ورود فاضلاب به رودخانه‌های استان اجرایی نشده و در این زمینه مشکل جدی داریم، ادامه داد: ۳۱۱ نقطه تخلیه پساب و فاضلاب در رودخانه‌های خوزستان شناسایی شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های اداره کل محیط زیست استان، شرکت آب و فاضلاب استان طبق ماده ۲۷ قانون مالیات و ارزش افزوده در فهرست واحد‌های آلاینده کشور قرار گرفته و پیگیری‌های قضایی نیز در این خصوص آغاز و گزارشی به شورای حفظ حقوق عامه استان ارائه شده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: براساس آخرین گزارش، ۲۴ نقطه سرریز فاضلاب به کارون در محدوده شهر اهواز وجود دارد که بر اساس مصوبات شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون، قرار بود ۱۰ تا ۱۲ نقطه از این موارد تا شهریور ماه سال جاری حذف شود.