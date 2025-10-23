به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران گفت:اجرای این طرح با هدف تسهیل تردد، کاهش پیمایش‌های اضافی و بار ترافیکی بزرگراه شهید باقری، حذف دوربرگردان‌های همسطح و ارتقای ایمنی عبور و مرور در حال انجام است.

مهدی صداقتی، با اشاره به رفع موانع تأسیساتی در بخش شرقی پل خیابان شهید زفرقندی از تکمیل سرستون‌ها و ادامه روند اجرای دیواره‌های شیبراهه شرقی خبر داد.

وی افزود: در بخش غربی طرح نیز رفع معارضان آب و گاز در حال انجام بوده و رفع معارض باکس برق و فاضلاب در دستور کار قرار دارد.

صداقتی ادامه داد: در این محدوده، اجرای یکی از ستون‌ها به مرحله سرستون رسیده و اجرای ستون دوم نیز پس از رفع لوله آب، تعریض خیابان شهید زفرقندی (۱۹۶) و اعمال انحراف ترافیک انجام خواهد شد. به گفته وی، تمامی ۱۲۰ قطعه عرشه پل ساخته شده و مراحل مختلف پیش‌مونتاژ، رنگ و سندبلاست آن در حال تکمیل است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اعلام پیشرفت ۵۲ درصدی طرح پل تقاطع بزرگراه شهید باقری با خیابان شهید زفرقندی (۱۹۶) گفت: رفع سریع‌تر معارضان تأسیساتی باقیمانده، روند اجرایی این طرح اثرگذار عمرانی را تسریع خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به سایر طرح‌های عمرانی بزرگراه شهید باقری گفتت: در مجموع، شش طرح عمرانی در محور بزرگراه شهید باقری شامل طرح دسترسی بزرگراه شهید باقری به بزرگراه شهید زین الدین، احداث دوربرگردان جنوب به جنوب بزرگراه شهید باقری با استفاده از پل زیرگذر یاس فاطمی، پل تقاطع بزرگراه شهید باقری با خیابان فرجام، پل دوربرگردان بزرگراه شهید باقری، تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری با بزرگراه شهید بابایی و پل تقاطع بزرگراه شهید باقری با خیابان شهید زفرقندی (۱۹۶) تعریف شده است که تاکنون چهار طرح به بهره‌برداری رسیده و دو طرح دیگر در حال اجرای عملیات عمرانی هستند.

صداقتی خاطرنشان کرد: طرح تقاطع شهید سلیمانی – باقری نیز از طرح‌های آماده این سازمان است که در صورت فراهم شدن شرایط اجرایی، محیطی و ترافیکی آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.