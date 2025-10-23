پاسدار رشید اسلام محمد حسین شهریاری از نیرو‌های هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در حمله وحشیانه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به میهن عزیزمان در شب ۲۳ خرداد در تبریز زخم برداشت و روز ۲۸ خرداد بار دیگر در همدان بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شدت زخمی شد و به مقام جانبازی نایل آمد و سرانجام امروز به خیل شهیدان راه مبارزه با اسرائیل غاصب جنایتکار پیوست.

از شهید محمد حسین شهریاری ۲ دختر به یادگار مانده است. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.