به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس قرارگاه توسعه عدالت آموزشی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در نیمه نخست امسال، ۴۵ درصد از فضاهای آموزشی استان با مشارکت خیران مدرسه‌ ساز در مناطق شهری و روستایی ساخته شده است.

محمدتقی فخریان در نشست بررسی مشکلات طرح‌ های آموزشی نیمه‌ تمام شهرستان بردسکن اظهار داشت: هم‌ اکنون ۷۱۵ طرح آموزشی در سطح استان در حال اجرا است که با مشارکت مردم و در راستای سیاست‌ های دولت چهاردهم پیش می‌ رود.

وی با تأکید بر نقش تعاملی میان دستگاه‌ های اجرایی و خیران در تسریع روند توسعه آموزشی افزود: این همکاری سازنده موجب ارتقای عدالت آموزشی و تسهیل دسترسی دانش‌ آموزان به امکانات مناسب شده است.

فخریان همچنین با اشاره به نگاه ویژه دولت به حوزه تعلیم و تربیت گفت: تحقق عدالت آموزشی از اولویت‌ های اصلی رئیس‌ جمهور است و این موضوع به‌ صورت جدی در برنامه‌ های دولت دنبال می‌ شود.

در ادامه این نشست، صفرنژاد، فرماندار بردسکن با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در سیاست‌ های دولت چهاردهم گفت: در قالب برنامه «چهارشنبه‌ های آموزشی»، بازدیدهای مستمر از طرح های در حال اجرا صورت می‌ گیرد.

وی با اشاره به آغاز طرح ابتکاری «همه با هم بسازیم» در این شهرستان، افزود: این طرح با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و جلب حمایت مردمی برای توسعه فضاهای آموزشی اجرایی شده است.

فرماندار بردسکن با اشاره به اجرای چهار طرح بزرگ آموزشی در شهرستان، مشارکت بیشتر اداره‌ کل نوسازی مدارس استان در تکمیل این طرح‌ ها را خواستار شد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن هم با اشاره به فعالیت ۱۸۰ مدرسه و حضور ۱۷ هزار دانش‌ آموز در سطح شهرستان گفت: هم‌ اکنون ۱۶ طرح آموزشی در حال اجرا است که بخش قابل توجهی از آن‌ ها با حمایت خیران مدرسه‌ ساز ساخته می‌ شود.

حبیب الله حاجی زاده با اشاره به برگزاری همایش خیران مدرسه‌ ساز در آینده نزدیک، هدف از این همایش را گسترش فرهنگ مدرسه‌ سازی و جذب حمایت‌ های مردمی برای توسعه زیرساخت‌ های آموزشی شهرستان عنوان کرد.