مرکز مبادله طلا ایران اعلام کرد: روز یکشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۴، یکصد و سی و یکمین جلسه حراج شمش طلا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متقاضیان خرید شمش طلای مرکز مبادله ایران می‌توانند با واریز مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) به عنوان وجه الضمان به ازای هر قطعه شمش طلا تا ساعت ۲۴ روز شنبه سوم آبان، در یکصد و سی و یکمین حراج این مرکز شرکت کنند.

‌وزن هر قطعه شمش طلا یک کیلوگرم و با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار خواهد بود.

معاملات به روش حراج حضوری و به صورت نقد صورت می‌گیرد.