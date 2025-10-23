پخش زنده
کمیته بینالمللی المپیک (IOC) برای سلب حق میزبانی اندونزی در برگزاری رقابتهای ورزشی آینده درخواست داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ کمیته بین المللی المپیک در پی خودداری اندونزی از صدور روادید برای حضور ۶ ژیمناست رژیم صهیونیستی در خاک این کشور از فدراسیونهای جهانی ورزشی خواست حق میزبانی جاکارتا را برای رویدادهای ورزشی آینده سلب کند.
این کمیته اعلام کرد: احتمال برگزاری بازیهای المپیک در اندونزی تا زمانی که دولت این کشور تضمین دهد همه ورزشکاران را بدون توجه به ملیت پذیراست، متوقف کرده است.
این درحالی است که کمیته بین المللی المپیک با رفتاری دو گانه، پیشتر ورزشکاران روسی را به علت جنگ اوکراین در دو المپیک توکیو ۲۰۲۰ و پاریس ۲۰۲۴ محروم کرده است و اکنون با چشم پوشی از نسل کشی رژیم صهیونی در غزه به محرومیت حضور ورزشکاران اسرائیلی در اندونزی معترض است.