به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی، کارشناس ادارهکل هواشناسی استان مرکزی درباره پیشبینی وضعیت جوی هوا گفت: مطابق بررسیها به دلیل پایداری هوا و سکون نسبی، حداقل تا پایان هفته جوی نسبتا پایدار خواهیم داشت.
بر این اساس طی این مدت وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در مناطق مستعد در بعضی ساعات غبار محلی پیش بینی میشود.
فردا (جمعه) به دلیل عبور موج کوتاه تراز میانی جو مقداری بر پوشش ابرناکی هوا افزوده خواهد شد.
همچنین تا پایان هفته دمای هوا در استان نوسان محسوسی نخواهد داشت و سامانه بارشی مؤثری بر روی استان نخواهیم داشت.