پخش زنده
امروز: -
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست گفت: به دنبال اقدامات اساسی و زیربنایی برای حفاظت از پهنههای آبی کشور میباشیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در نشست تخصصی با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد محیطزیستی کشور احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست، ضمن تشریح وضعیت موجود دریاها و تالابهای کشور، بر ضرورت تقویت قوانین و زیرساختهای انسانی، تجهیزاتی و مالی برای حفاظت مؤثر از این منابع حیاتی تأکید کرد.
لاهیجانزاده در نشستی با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد محیطزیستی کشور که در سالن سرو این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه عدم دسترسی و فاصله دریا از دید عمومی و دشواری نظارت مستقیم، یکی از دلایل مغفولماندن حفاظت از پهنههای دریایی در مقایسه با خشکی است، گفت: دریا نیز مشکلات و چالشهایی کمتر از تالابها ندارد، اما محدودیت در دسترسی، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات مانع از نظارت کامل میشود. گشتهای دریایی هزینهبر و تخصصی است و برای اجرای مؤثر آنها، همکاری با نیروی دریایی ارتش و سپاه ضروری است.