نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: آذربایجان غربی با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود پایانه های مرزی می تواند به هاب لجستیک تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عادل نجف زاده در نشست رئیس جمهور با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان غربی گفت: این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی ویِژه و همسایگی با سه کشور ظرفیت و زیر ساختهای لازم برای تبدیل شدن به هاب لجستیک را دارد اما در برنامه آمایش سرزمینی ، هاب لجستیک به استانهای مرکزی منتقل شده است که باید در این امر بازنگری شود.

وی در ادامه با اشاره به سیاستهای توسعه دریامحورکشور گفت: فاصله مرز های رازی -سرو و بازرگان تا مرسین حدود یک هزار کیلومتر است و می‌تواند ایران را به دریایه مدیترانه وصل کند؛ به همین خاطر لازم است برای مشارکت استان در اجرای این سیاست توسعه حمل و نقل ریلی در استان در اولویت قرار گیرد و جاده‌های منتهی به پایانه‌های مرزی باید تکمیل و تجهیز شود

نماینده مردم خوی و چایپاره در بخش دیگری از سخنانش با تاکید برلزوم تغییر برخی سیاست گذاری‌ها که موجب بروز مشکلات زیست محیطی از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه شده است ادامه داد: بزرگترین معدن طلای کشور در زرشوران تکاب واقع شده است، لازم است که شرکت ملی طلای ایران به مرکزیت آذربایجان غربی تشکل شود.