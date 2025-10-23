در سال جاری ۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آسفالت و روکش جاده‌های شهری و روستایی شهرستان صومعه‌سرا اختصاص یافته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه بخشداران، دهیاران و شورا‌های اسلامی روستا‌های شهرستان اعلام کرد: که از این مبلغ، ۶۰ میلیارد تومان از اعتبارات اداره حمل و نقل و راهداری برای آسفالت و روکش ۸ رشته راه بین شهری و ۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات بنیاد مسکن برای آسفالت راه‌های روستایی اختصاص یافته است.

سعید رحمت‌زاده گفت:با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه‌ها از هفته آینده آغاز خواهد شد.

وی افزود: در شهرستان صومعه‌سرا ۱۶ نقطه کور آنتن دهی تلفن همراه شناسایی شده که با نصب ۶ دکل مخابراتی در نیمه اول سال، مشکل آنتن دهی ۶ روستا برطرف شده و با تأمین اعتبارات لازم، مشکلات دیگر مناطق نیز برطرف خواهد شد.

فرماندار شهرستان صومعه‌سرا نیز در این نشست با تأکید بر نقش دهیاران و شورا‌های اسلامی در شناسایی و رفع مشکلات روستاها، گفت: این شهرستان دارای ۱۲۶۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق است که ضریب برخورداری از کابل‌های خودنگهدار در آن ۶۵ درصد است که این رقم ۱۰ درصد از متوسط استان گیلان بالاتر است.

حمید رضائی افزود: سهمیه امسال برای تبدیل سیم‌های مسی به کابل خودنگهدار ۲۰۰ کیلومتر است که تاکنون ۱۵۰ کیلومتر آن اجرا شده و ۵۰ کیلومتر باقی‌مانده نیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد.