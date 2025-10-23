اسکو سومین شهر بدون سیم مسی آذربایجانشرقی
مدیر برق اسکو گفت:شهر اسکو پس از شهرهای سهند و خسروشاه سومین شهری است که در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز به طور کامل از شبکههای مسی قدیمی به شبکههای کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،دانشمندفر گفت:عملیات تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهدار در شهر اسکو با موفقیت به پایان رسید. این پروژه با اجرای بیش از ۵۵ کیلومتر شبکه کابل خودنگهدار و اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان، به عنوان یکی از طرحهای مهم توسعه و نوسازی شبکه توزیع برق در سطح شرکت توزیع نیروی برق تبریز به ثمر نشست.
وی افزود:اجرای این طرح با هدف کاهش تلفات انرژی، افزایش ایمنی شبکه و مشترکین، بهبود پایداری برق در شرایط جوی نامساعد، کاهش سرقت سیمهای مسی و ارتقای کیفیت ولتاژ انجام شده است.
دانشمندفر اظهار کرد:با اجرای این پروژه ضمن ارتقای پایداری شبکه برق و کاهش خاموشیها، چهره معابر شهری نیز بهبود یافته و خطرات ناشی از اتصالات و افتادگی سیمها به حداقل رسیده است. این طرح در راستای نوسازی زیرساختهای برق و خدمترسانی مطمئنتر به مشترکین به شمار میرود.
