نشست ادبی با عنوان «از ایراک تا اراک» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاخر و جاذبه‌های فرهنگی تاریخی شهر اراک، روز ۱ آبان ۱۴۰۴ در موزه قلعه حاج وکیل اراک با همکاری مشترک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا گردید.

مریم حوتیان پور، دبیر این نشست، اعلام کرد که برنامه‌های اصلی شامل داستان‌خوانی، شعرخوانی و معرفی مشاهیر شهر اراک بوده است. علاوه بر این، اساتید تاریخ در این جلسه به تبیین علل نامگذاری روز اراک و تشریح ویژگی‌های سیاسی و اجتماعی شخصیت امیرکبیر پرداختند.

نشست “از ایراک تا اراک” نمونه‌ای موفق از تلفیق فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی برای نهادینه کردن هویت تاریخی و فرهنگی شهر در میان مخاطبان نوجوان است. این رویکرد دوسویه که هم به معرفی جاذبه‌ها و هم به تشریح ابعاد شخصیتی مفاخر مانند امیرکبیر می‌پردازد، ابزاری کارآمد برای ایجاد پیوند عاطفی میان نسل آینده و تاریخ غنی اراک محسوب می‌شود. تداوم چنین برنامه‌های مشترکی میان نهادهای میراثی و کانون‌های پرورشی، تضمین‌کننده حفظ و پاسداشت سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه خواهد بود.