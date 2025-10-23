پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری ۶ نفر عوامل برگزار کننده شرط بندی جنگ احشام در بخش سنگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب بابیان اینکه استفاده از حیوانات برای شرط بندی و قمار مصداق حیوان آزاری است گفت: ۶ نفر از افرادی که مقدمات برگزاری این بازیها را فراهم کرده بودند دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۱ نفر در این خصوص شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت:۶ دستگاه وسیله نقلیه متعلق به متهمان نیز در این مدت توقیف و به پارکینگ منتقل شده است.
سرهنگ عیسی روشن قلب از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشابه مراتب را از طریق سامانه فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.