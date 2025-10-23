به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، در حاشیه دومین روز برگزاری نشست منطقه‌ ای دیپلماسی استانی در مشهد گفت: مشهد چند برابر ظرفیت فعلی، نیاز به زیرساخت‌ های گردشگری دارد؛ چون هدف اول گردشگری کشور، مشهد است و ۵۰ درصد از ظرفیت گردشگری ایران متوجه زیارت و مشهد است.

سیدرضا صالحی‌ امیری افزود: این یکی از افتخارات ما در ایران است که با داشتن سرمایه بزرگ حضرت ثامن‌ الحجج علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا (ع)، امکان جذب ۵۰ درصد گردشگر را داریم.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به تصویب و ارائه مشوق‌ های پنجگانه برای کمک به توسعه گردشگری در هیئت دولت گفت: ما برای توسعه سرمایه‌ گذاری نیازمند جذب سرمایه داخلی و خارجی هستیم. سرمایه‌ گذاری در حوزه گردشگری نیازمند امتیازات و مشوق‌ هایی است که باید به آن‌ ها توجه شود.

وی افزود: یکی از آن مشوق‌ ها، ایجاد مجتمع‌ های ترکیبی است؛ یعنی می‌ شود در شهری مثل مشهد، برای یک مجموعه گردشگری مجوز گرفت که طبقات پایین آن به حوزه تجاری، طبقات بالاتر به مسکونی و طبقات فوقانی آن به هتل تبدیل شود. این موضوع در دنیا مرسوم است و ما همین ظرفیت را در دولت به رسمیت شناخته‌ ایم.

صالحی امیری ادامه داد: همچنین ۸۰ درصد عوارض شهرداری‌ ها برای ایجاد زیرساخت‌ های گردشگری مشمول بخشودگی قرار گرفت و تعداد زیادی از شهر‌ها عوارض صفر اعلام کرده و به این پویش پیوسته‌ اند. شهرداری مشهد هم یکی از شهرداری‌ هایی بوده که در این خصوص پیشگام است و باید از شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد تشکر کنیم.

مرز‌های ما برای گردشگری و صنایع‌ دستی فعال باشد

صالحی‌ امیری همچنین در خصوص برگزاری نشست دیپلماسی استانی در مشهد نیز گفت: وزارت امور خارجه راهبرد خوبی را انتخاب کرده است تا از فضای داخل، برای توسعه ارتباط با همسایگان استفاده کند.

وی افزود: از جمله مسائلی که در وزارت گردشگری به صورت جدی به آن توجه داریم، این است که مرز‌های ما برای گردشگری و صنایع‌ دستی فعال باشد. ما جمعیت بزرگی را در مرز‌های کشور داریم و اگر بتوانیم با استان‌ های همجوار ارتباط بگیریم و تعامل اقتصادی و گردشگری و تبادل اقتصادی داشته باشیم، مرز‌های ما رونق پیدا می‌کند.

تأکید بر توسعه گردشگری سلامت

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در ادامه گفت: در حوزه گردشگری سلامت، توجه جدی به مرز داریم. در شهر آبادان هر روز پذیرای گردشگران سلامت از استان همجوار آن یعنی بصره هستیم و این وضعیت در کرمانشاه و ارومیه و تبریز هم وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: جهت‌ گیری ما این است که بتوانیم ظرفیت گردشگری و خصوصاً گردشگری با خودرو را در مرز‌ها افزایش دهیم. در یک سال اخیر، با ارمنستان، آذربایجان، عراق و کشور‌های همسایه در خصوص تردد گردشگر مرزی با خودرو و خانواده توافق کردیم و باید این موضوع را تقویت کنیم.