مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری از مهاجرت پرندگان مهاجر از اواخر آبان به تالابهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کریمی گفت: پرندگان مهاجر هر ساله از اوایل آبان با سرد شدن هوا به تالابهای استان مهاجرت میکردند که با تغییر اقیلم پیش بینی میشود مهاجرت پرندگان به تالابهای بین المللی گندمان و چغاخور از اواخر آبان اغاز شود.
وی افزود: این پرندگان ازمنطقه سردسیری سیبری و آسیای میانه به سمت خلیج فارس آغاز میکنند و در مسیر راه در تالابهای استان به دلیل آب و هوای مستعد و آب و زیستگاه مناسب فرود میآیند.
به گفته وی: این پرندگان از خانواده لکلکها، اردک ها، خوتکا، اَگرت، حواصیل، فلامینگو، کشیمهای کوچک و بزرگ، آبچلیک، چنگر، بوتیمار، کاکایی و پرستوی دریایی، مرغابی سانان، غاز خاکستری، و کاکاهای دریایی هستند.
تلابهای چهارمحال و بختیاری ظرفیت افزون بر ۱۰۰ هزار پرنده مهاجر را دارند.