به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس دادگستری استان همدان با اشاره به فرسودگی دادسرای عمومی و انقلاب ِ فعلی تویسرکان، گفت: در سفر پیشین رئیس قوه قضائیه به استان همدان در ۲۵ فروردین امسال، ساخت دادسرا در ۶ شهرستان استان همدان مصوب شد که تویسرکان نخستین طرحی است که عملیات عمرانی آن آغاز شد.

بهروز محمدی مهر افزود: زمینِ مورد نیاز این طرح از سوی اداره کل راه وشهرسازی استان تخصیص یافت.

او تأکید کرد: این طرح در ۱۵۰۰ مترمربع زمین و با تخصیص اعتبار اولیه به میزان ۴۵ میلیارد تومان ساخته می‌شود.