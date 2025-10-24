به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول کیوکوشین کای ماسودا استان فارس گفت: در این رقابت ها، ۱۳۵ کاراته کا از استان فارس در رشته کاتا و کومیته در شهرستان رامسر استان مازندران با حریفان رقابت کردند و موفق شدند به مقام نایب قهرمانی دست یابند.

محمدی افزود: ورزشکاران فارسی در بخش آقایان با سه نشان طلا، ۶ نشان نقره و هفت برنز جایگاه دوم کشور را از آن خود کردند.

همچنین شهلا توکلی سرپرست تیم کاراته بانوان فارس گفت: تیم بانوان استان در رقابت‌های قهرمانی کشور توانستند با ۱۲ نشان طلا، ۲۱ نقره و ۱۵ نشان برنز بر سکوی دوم کشور قرار گیرند.

مقام آوران این رقابت‌ها به اردوی انتخابی تیم ملی کاراته دعوت می شوند تا پس از برگزاری مسابقات انتخابی به رقابت‌های قهرمانی جهان در کشور ژاپن اعزام شوند.