پخش زنده
امروز: -
حادثه رانندگی در محور عسلویه به کنگان 6 مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون امداد و نجات هلالاحمر استان بوشهر از تصادف زنجیرهای پنج خودرو در جاده عسلویه به کنگان خبر داد.
علی یوسفینیا اظهار داشت: در گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد چند دستگاه خودرو سمند، تیبا، وانت بار و مینی بوس در جاده عسلویه به کنگان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پرک - شهرستان کنگان به محل حادثه اعزام شد.
وی با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم بههمراه داشت، افزود: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان انتقال داده شدند.