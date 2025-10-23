به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف زنجیره‌ای پنج خودرو در جاده عسلویه به کنگان خبر داد.

علی یوسفی‌نیا اظهار داشت: در گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد چند دستگاه خودرو سمند، تیبا، وانت بار و مینی بوس در جاده عسلویه به کنگان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات پرک - شهرستان کنگان به محل حادثه اعزام شد.

وی با بیان اینکه این حادثه ۶ مصدوم به‌همراه داشت، افزود: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان انتقال داده شدند.