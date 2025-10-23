پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان دشتی از کشف دو دستگاه موتورسیکلت غیر مجاز قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمد احمدی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با موتورسواران متخلف، موضوع به صورت ویژه در دستور کار گشتهای محسوس و نامحسوس پلیس شهرستان قرار گرفت است.
وی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی دشتی بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت کشف شده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی از رانندگان وسایل نقلیه خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و خودداری از تخلفات، زمینه ساز آرامش و آسایش خود و دیگران باشند.