به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمد احمدی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با موتورسواران متخلف، موضوع به صورت ویژه در دستور کار گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس شهرستان قرار گرفت است.

وی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی دو دستگاه موتورسیکلت قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی دشتی بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی موتورسیکلت کشف شده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

وی از رانندگان وسایل نقلیه خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و خودداری از تخلفات، زمینه ساز آرامش و آسایش خود و دیگران باشند.