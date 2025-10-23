پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته پایانی مهر، بازار سرمایه تحت تأثیر چهار عامل کلیدی قرار داشت که هر یک بهشکلی ساختار بازار را دستخوش تغییراتی کردند.
علی اصغر روح الامینی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این عوامل شامل گزارشهای ششماهه در کدال، تحولات سیاسی، سیاستهای اقتصادی با محوریت نرخ بهره و ارز، و در نهایت جریان نقدینگی بودند که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار بازار اثر گذاشتند.
۱. نقش حیاتی گزارشهای کدال در جریانسازی بازار
کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: گزارشهای ششماهه منتشرشده در سامانه کدال، بهویژه از سوی نمادهای پالایشی، نقطه ثقل توجه فعالان بازار در این هفته بود.
روحالامینی با اشاره به اینکه بدون گزارشهای پالایشی، این گروه در مرکز توجه قرار نمیگرفت، تأکید کرد: تحرک قیمتی پالایشیها بهروشنی نشان داد که گزارشهای مالی چگونه میتوانند بهعنوان عاملی بنیادین، حتی در فضای پرابهام بازار، نقشی تعیینکننده ایفا کنند.
وی افزود: اثر اولیه این گزارشها، شکلگیری کف قیمتی برای برخی نمادها بود. به بیان دیگر، این گزارشها به سرمایهگذاران سیگنالی از ارزندگی نسبی سهام دادند و انگیزه ورود جریان پول در سطوح قیمتی پایینتر را افزایش دادند.
۲. تحولات سیاسی؛
روح الامینی اظهار داشت: عامل دوم، تحولات سیاسی بود که در طول هفته اثر روانی خاصی بر بازار برجای گذاشت.
۳. سیاستهای اقتصادی؛ نرخ بهره همچنان مانع اصلی بازار
کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از چالشهای تکرارشونده بازار سرمایه، نرخ بهره بانکی است
او معتقد است که تا زمانی که نرخ بهره بالا باقی بماند و اصلاحات واقعی در حوزه ارزی انجام نشود، بازار سرمایه نمیتواند رشد پایداری را تجربه کند.
وی افزود: سود محققشده شرکتها و حتی چشمانداز سودآوری آنها باید در قیاس با نرخ بهره سنجیده شوند. در شرایطی که سرمایهگذاران میتوانند با ریسک کمتر، سود بالایی از سپردههای بانکی یا صندوقهای درآمد ثابت دریافت کنند، ورود سرمایه به بازار سهام مستلزم جذابیت بیشتر و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی است.
۴. جریان پول؛ موتور پرقدرت اما بیثبات
آخرین عامل، جریان نقدینگی است که روحالامینی آن را عامل تأثیرگذار اما غیرقابل پیشبینی توصیف کرد. او گفت: بخشی از این جریان پول میتواند ناگهان جهت بازار را تغییر دهد و بهقدری پرقدرت عمل میکند که پیشبینیها را با چالش مواجه میسازد.
با این حال، به گفته وی، جریان پول سنگین هنوز از سوی حقیقیها و حقوقیها وارد بازار نشده و عمده نقدینگی فعلاً در صندوقهای درآمد ثابت و طلا قرار دارد. این بدان معناست که بازار هنوز از ظرفیت بالقوه ورود سرمایه برخوردار است، اما فعلاً شرایط بنیادی یا سیاستی لازم برای آزادسازی این منابع مهیا نشده است.
بهطور کلی، بازار سرمایه در هفته چهارم مهر، درگیر تلاقی عوامل بنیادی و بیرونی بود. انتشار گزارشهای مثبت ششماهه توانست در برخی نمادها کفسازی قیمتی ایجاد کند، اما موانع ساختاری مانند نرخ بهره بالا، نبود قطعیت در سیاستهای اقتصادی و احتیاط سرمایهگذاران نسبت به تحولات سیاسی، اجازه جهش پایدار به بازار نداد. در این میان، جریان نقدینگی بهعنوان عاملی تعیینکننده در هفتههای آینده باقی میماند که در صورت تحریک درست، میتواند سمتوسوی بازار را تغییر دهد.