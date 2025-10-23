نمایشگاهی از آثار خوشنویسی سه هنرمند ایرانی و دو هنرمند کره‌ای امروز در محل سفارت کره جنوبی در تهران افتتاح شد.

این نمایشگاه به مناسبت شصت‌وسومین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور برگزار شد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ؛

در مراسم افتتاح، سفیر کره جنوبی در تهران با ابراز خرسندی از برگزاری چنین رویدادهایی گفت: امیدوارم این‌گونه تعاملات فرهنگی بتواند دوستی و همکاری میان دو کشور را بیش از پیش تقویت کند.

آقای کیم جون پیو همچنین تأکید کرد: آثاری که در این رویداد به نمایش گذاشته شده با محوریت خانواده است و این نمایشگاه می‌تواند به یکی از راه‌های موثر در ارتقای مردم به مردم و تقویت شناخت متقابل فرهنگی تبدیل شود.