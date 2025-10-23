برگزاری نمایشگاه مشترک خوشنویسی ایران و کره
نمایشگاهی از آثار خوشنویسی سه هنرمند ایرانی و دو هنرمند کرهای امروز در محل سفارت کره جنوبی در تهران افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛
این نمایشگاه به مناسبت شصتوسومین سالگرد روابط دیپلماتیک دو کشور برگزار شد.
در مراسم افتتاح، سفیر کره جنوبی در تهران با ابراز خرسندی از برگزاری چنین رویدادهایی گفت: امیدوارم اینگونه تعاملات فرهنگی بتواند دوستی و همکاری میان دو کشور را بیش از پیش تقویت کند.
آقای کیم جون پیو همچنین تأکید کرد: آثاری که در این رویداد به نمایش گذاشته شده با محوریت خانواده است و این نمایشگاه میتواند به یکی از راههای موثر در ارتقای مردم به مردم و تقویت شناخت متقابل فرهنگی تبدیل شود.