وزیر نفت در حاشیه بیست‌وهفتمین نشست وزارتی جی‌ئی‌سی‌اف گفت: نماینده ایران به‌عنوان رئیس هیئت‌های اجرایی این مجمع انتخاب شد و پیشنهاد تبدیل این مجمع به «سازمان کشور‌های صادرکننده گاز» مورد استقبال قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن پاک‌نژاد» امروز (پنجشنبه، یکم آبان) در حاشیه بیست‌وهفتمین نشست وزارتی مجمع کشور‌های صادرکننده گاز گفت: در این اجلاس که بالاترین و عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در بین کشور‌های صادرکننده گاز است، موضوعاتی از جمله مباحث اداری، ساختاری و بودجه سال آینده مجمع مطرح و تصمیم‌هایی در این چارچوب اتخاذ شد.

وی با بیان اینکه در این اجلاس، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس هیئت‌های اجرایی جی‌ئی‌سی‌اف انتخاب شد، افزود: پیشنهاد دیگری را هم مطرح کردیم مبنی بر تبدیل مجمع کشور‌های صادرکننده گاز به سازمان کشور‌های صادرکننده گاز که این سبب ارتقاء سطح اثربخشی این مجمع در مجامع بین‌المللی انرژی و به ویژه کشور‌های دارنده گاز و صادرکننده گاز می‌شود که هر دو مورد استقبال قرار گرفت و تا الان توانستیم جمع‌بندی کنیم و به نتیجه برسیم.

وزیر نفت موضوع دیگر این اجلاس را انتخاب دبیرکل جدید جی‌ئی‌سی‌اف بیان کرد و گفت: دوره دبیرکلی قبلی به پایان رسیده و آنچه تاکنون مورد توجه سایر وزرا قرار گرفته، این است که دبیرکل به سمت انتخاب کسی برود که برای نخستین بار از آن کشور برای دبیرکلی انتخاب می‌شود و کشور‌هایی که قبلاً از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، شاید در اولویت نباشند که البته هنوز به تصمیم‌گیری نهایی و جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

تأکید بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران در دیدار‌های دوجانبه

وی درباره دیدار‌های دوجانبه خود در قطر نیز اظهار کرد: روز گذشته فرصت مناسبی بود که با تعدادی از وزرای حاضر گفت‌و‌گو‌های دوجانبه داشته باشیم و مباحث مورد علاقه طرفین را به بحث بگذاریم که دستاورد‌های بسیار خوبی در بعضی موارد داشت و در بعضی موارد به‌ویژه دعوت کردیم برای حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشورمان که قرار شد کارگروه‌های تخصصی در این رابطه نشست‌هایی را برگزار کنند و در قالب این نشست‌ها، موضوعات را با دقت و جزئیات بیشتر مورد بحث قرار دهند.