جلوهگاه سنت و اقتصاد؛
برپایی دوازدهمین جشنواره انگور روستای تاریخی هزاره
دوازدهمین جشنواره انگور و محصولات جانبی آن با همکاری پرشور اهالی روستا و شورای اسلامی، در جوار امامزاده سلطان روستای تاریخی هزاوه، با هدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی و سنتی این منطقه به مدت یک هفته برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
علی بادکوبهای، یکی از اعضای شورای اسلامی روستای هزاوه، در حاشیه این جشنواره اعلام کرد: «امسال حدود ۶۰ غرفه در این نمایشگاه دایر شده است که محصولات متنوعی از جمله انگور مرغوب منطقه و دهها محصول جانبی آن مانند شیره سفید و سیاه، شیرینیهای سنتی باسلق و ترخینه را به نمایش و عرضه میگذارند.»
بادکوبهای با تأکید بر قدمت تولید شیره انگور در هزاوه، گفت: «به دلیل کیفیت بینظیر شیره تولیدی، در سالهای اخیر تولید انگور و فرآوردههای آن به شغل اصلی مردمان این روستا تبدیل شده است و هماکنون زن و مرد خانواده دوشادوش یکدیگر در این زمینه فعالیت میکنند.»
این جشنواره که نمادی از همبستگی، پشتکار و تلاش روستاییان پرتلاش هزاوه است، تنها یک رویداد کوتاهمدت نیست؛ بلکه به عنوان یک فرصت برای جذب گردشگر فصلی نیز عمل میکند.
اعلام شده است که این نمایشگاه فرهنگی و اقتصادی، تا یک هفته کامل پذیرای بازدیدکنندگان و خریداران از سراسر استان و استانهای همجوار خواهد بود.
روستای تاریخی و هدف گردشگری هزاوه، در موقعیت استراتژیک و خوش آب و هوایی قرار دارد. این روستا در ۲۰ کیلومتری شمال غربی اراک واقع شده است، که دسترسی آسانی را برای شهروندان اراک فراهم میآورد. بزرگترین دارایی این روستا، گستره وسیع تاکستانهای آن است. بر اساس دادههای جهاد کشاورزی منطقه، وسعت کل تاکستانهای فعال آن بالغ بر ۶۰۰ هکتاراست . این سطح زیر کشت گسترده، منبع اصلی این رونق اقتصادی پایدار بوده و تضمین کننده تامین مواد اولیه برای تولید محصولات جانبی در طول سال است.