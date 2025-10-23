معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان بخشنامه مربوط به تعیین ساعت اداری را به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کیامرث حاجی‌زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان بخشنامه مربوط به تعیین ساعت اداری را به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ کرد.

بر این اساس از روز شنبه ۳ آبان ساعت شروع به کار ادارات از ساعت ۷ و ساعت خاتمه کار ۱۵ خواهد بود.

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۵۱۳ / ۶ / ۴۴ / ۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و به استناد مصوبه شماره ۲۴۳۱۸۷ / ت ۶۱۰۱۱

هـ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران و بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور زمان فعالیت اداری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بانک‌ها) دولتی و خصوصی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های عمومی در استان بر اساس دستورالعمل‌های اداری دولت و هماهنگ با سراسر کشور به شرح زیر است

۱- ساعت آغاز به کار ادارات از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ از ساعت ۰۷:۰۰ و ساعت خاتمه کار ۱۵:۰۰ است.

۲- ساعت آغاز به کار مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها ساعت ۰۸:۰۰ صبح تعیین شده است.

- مراکز امدادی مراکز بهداشتی و بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت کاری و آتش نشانی‌ها موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری، برای ارائه خدمات اقدام کنند.

۴- زمان فعالیت بانک‌ها بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانک‌ها است.

کارکنانی که از قانون شماره ۴۵۸۱۸ مورخ ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی موضوع کاهش ساعت کار بانوان شاغل داری شرایط خاص و قانون شماره ۵۷۲۶ / ۳۱ مورخ ۰۲/۰۱/ ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی موضوع حمایت از حقوق معلولان استفاده می کنند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ از مزایای قوانین کاهش ساعت کار بهره‌مند ‌می‌شوند.

۶- بر اساس تبصره مندرج در تصویب نامه صدر الاشاره و به مناسبت بازگشایی مدارس در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاه‌های اجرایی موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی شاغل هستند و فرزند محصل در مقطع پیش دبستان و دبستان دارند دستگاه‌های اجرایی در تعامل با یکدیگر مکلف هستند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین موافقت و همکاری کنند.