به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار از مدیران دستگاه‌های برتر جشنواره شهید رجایی درکهگیلویه و بویراحمد تجلیل شد.

سهمگین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این جشنواره گفت: انتخاب برترین‌های جشنواره شهید رجایی براساس ارزیابی در ۵۰۰ شاخص و ۸ سرفصل مختلف و از میان ۶۴ دستگاه سا زمان نهاد و شرکت دولتی انتخاب‌شده‌اند

استاندار در این آئین با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره شهید رجایی گفت: برگزاری این جشنواره به معنای ارج نهادن به مقام شهدا و تداوم مسیر خدمت‌رسانی صادقانه است و شهیدان رجایی و باهنر در راه خدمت به مردم از جان خود گذشتند.

یداله مهم‌ترین رسالت مدیران را ارائه خدمت مطلوب به مردم دانست و افزود: باید با امیدآفرینی اعتماد مردم را جلب کنیم چرا که سرمایه اجتماعی پیش‌نیاز اصلی توسعه است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه برگزاری این جشنواره‌ها باعث تقویت اعتماد مردم به نظام و دولت می‌شود، ادامه داد: فرآیند ارزیابی دستگاه‌های اجرایی بر اساس دو هزار امتیاز و در دو بخش شاخص‌های اختصاصی و عمومی انجام شد و این ارزیابی‌ها مبتنی بر مستندات واقعی و در سامانه‌های الکترونیکی انجام گرفت.

رحمانی به طرح‌های زیرساختی در استان اشاره کرد و افزود: در حوزه برق ۱۶ طرح حیاتی با بیش از پنچ هزار میلیارد تومان اعتبار تعریف شده که با اجرای آن به جمع پنج استان برتر کشور خواهیم پیوست.

وی از اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری استان خبر داد و اضافه کرد: ۷۱ طرح مهم با ارزش ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در دست اجرا داریم که در قالب پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری و چهارشنبه‌های رفع موانع تولید پیگیری می‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به بهبود شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری ۲.۶ درصد و نرخ تورم ۸ درصد کاهش یافته است و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۱۸ به ۳۵ شرکت افزایش خواهد یافت.

رحمانی به اقدامات دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در یک‌سال گذشته اشاره کرد و افزود: افزایش بی سابقه و ۵ برابری بودجه استان، جذب صد درصدی اعتبارات عمرانی، کاهش نرخ بیکاری، رونق‌بخشی به تولید و اشتغال، افزایش بی‌سابقه جذب سرمایه‌گذاری، خروج صنایع از رکود و توسعه خدمات زیربنایی روستایی شهری و عشایری بخشی از عملکرد و اقدامات انجام گرفته در یک‌سال گذشته در استان است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یاسوج هم در این مراسم با قدردانی از خدمات‌رسانی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی مختلف در استان، شیوه انتخاب دستگاه‌های برتر در جشنواره شهید رجایی را مناسب ندانست.

آیت الله حسینی گفت: معیار‌ها و شاخص‌های تعیینی در جشنواره برای انتخاب مدیران و دستگاه‌های برتر استان منطقی به نظر نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه مبنای ارزیابی‌ها در جشنواره شهید رجایی باید میدانی باشد افزود: در این ارزیابی‌ها عملکرددستگاه‌ها نسبت به خودشان مقایسه شده و عیار برون استانی یا منطقه ایی و ملی برای این ارزیابی‌ها وجود ندارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج ادامه داد: میزان عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی را باید بانگاهی شاخص‌های توسعه‌ای استان و مقایسه آن با مناطق هم‌جوار ارزیابی کرد.

در پایان این مراسم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در گروه سلامت و رفاه اجتماعی- اداره‌کل امور مالیاتی استان در گروه اقتصادی و مالی- اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی- سازمان جهاد کشاورزی استان در گروه تولیدی برگزیده جشنواره شهید رجایی شدند.

همچنین اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در محور اشتغال پایدار- شرکت گاز استان در محور اقدامات برجسته و تحول‌آفرین- اداره‌کل راه و شهرسازی استان در محور تحقق شعار سال- شرکت آب منطقه‌ای استان در محور ارتقای بهره‌وری- اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در محور توسعه فرهنگ سازمانی- شرکت توزیع نیروی برق استان در محور ارتقای زیرساخت‌های برق‌رسانی- کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در محور تأمین مسکن نیازمندان و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در محور بهسازی راه‌های فرعی و روستایی برتر جشنواره شدند و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را از دست نماینده ولی فقیه در استان و استاندار دریافت کردند.