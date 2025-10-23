به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس عملیات تولید سکوی مرحله سوم پارس جنوبی با اشاره پایان تعمیرات اساسی و ورود مجدد این سکو به مدار تولید گفت: در این سکو ۳۹۶ دستورکار و چهار هزار و ۷۴ نفر ساعت کار بدون حادثه ثبت شد.

عبدالرضا کمال‌نادیان افزود: در تعمیرات اساسی سکوی مرحله سوم دستورکار‌های تعمیراتی در بخش‌های مکانیک، برق و ابزاردقیق و بازرسی فنی برنامه‌ریزی شده بود که با مشارکت کامل تمامی واحد‌های مدیریت تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس و خدمات دریایی و هوایی واحد لجستیک در دوره زمانی هشت روز اجرا شد.

وی با بیان اینکه در این سکو بخش‌های مختلف مورد پایش و بازرسی قرار گرفته است، افزود: در جریان این تعمیرات، شیر‌های اطمینان سرچاهی باز شد و پس از انتقال به کارگاه خشکی و انجام بررسی‌های لازم، در محل تاسیسات سرچاهی نصب شدند.

رئیس عملیات تولید سکوی مرحله سوم بازرسی و شست‌وشوی مخازن فرایندی، کار در ارتفاع بالا و تعویض ترموکوبل فلر، تعمیر خط انتقال مونواتیلن‌گلایکول و فعالیت‌های تعمیراتی پیشگیرانه را از دیگر اقدامات انجام شده در بازه تعمیرات اساسی عنوان کرد و گفت: با اتمام دستورکار‌های تعمیراتی این سکو و ورود مجدد آن به چرخه بهره‌برداری، بخش فراساحل پارس جنوبی به‌طور کامل آماده تولید حداکثری گاز در فصل زمستان شد.

رئیس عملیات تولید سکوی مرحله چهارم پارس جنوبی نیز با اشاره به آغاز تعمیرات اساسی این سکو از دهم مهر و اجرای این تعمیرات مطابق برنامه اعلام شده، گفت: در جریان تعمیرات اساسی امسال با تلاش تیم تعمیرات اساسی و مشارکت بخش‌های بازرسی فنی، عملیات تولید، ایمنی و لجستیک، پنج هزار و ۲۷۲ نفر ساعت کار بدون حادثه و ۴۱۲ دستورکار در سکوی SPD۴ اجرا شد.

عباس اصلاحی از ورود مجدد این سکو با ظرفیت ۲۸ میلیون متر مکعب گاز به مدار تولید و آمادگی حداکثری تولید ایمن و پایدار گاز در فصل زمستان خبر داد و گفت: در جریان اجرای برنامه تعمیرات اساسی و پایش دقیق سکوی مرحله چهارم همه دستورکار‌های ثبت شده پیگیری شد و با تلاش‌های شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی و پشتیبانی کامل بخش خشکی، به منظور اطمینان‌خاطر کامل از پایداری تولید و تامین انرژی مصرفی مورد نیاز کشور، نقاط مختلف سکو مورد پایش و بررسی دقیق قرار گرفت.