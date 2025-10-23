\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0648\u0686\u0631\u062e\u0647\u200c\u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0639\u0627\u0631 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u067e\u0627\u06a9 \u0634\u0647\u0631 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u060c \u062f\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0628\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0631\u062e\u0634\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f .\n