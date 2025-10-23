با حضور مسئول بعثه مقام معظم رهبری، همایش کارگزاران حج و زیارت استان خوزستان در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین نواب در این مراسم با اشاره به نقش مهم کارگزاران حج و زیارت بر ضرورت خدمت رسانی مناسب به زائران خانه خدا تاکید کرد.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ گفت: تاکنون بیش از ۲۸ هزار نفر برای شرکت در مراسم بزرگ حج ابراهیمی ثبت نام کرده‌اند و همه ما به عنوان خادمان حجاج باید در جهت خدمت به زائران عزیز تلاش کنیم.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت خاطر نشان کرد: همچنین پرواز‌های حج عمره هر روز پنج روز یک بار به مقصد سرزمین وحی در حال انجام می‌باشد و زائران اعمال عمره را انجام می‌دهند.