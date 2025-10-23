پخش زنده
دادستان کل کشور خطاب به دادستانهای مراکز استانهای کشور گفت: یکی از تاکیدات، حفظ استقلال قاضی است و قاضی نباید در تسلط جناحهای سیاسی و اقتصادی باشد زیرا نمیتوان رضایت مردم را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد در همایش دادستانهای مراکز استانها گفت: نظارت بر فضای مجازی، حقیقی و فرهنگی به ویژه در مناسبتهای مذهبی و ملی از وظایف مهم دادستان هاست.
او ادامه داد: پیگیری و برخورد با فرار مالیاتی را در دستور کار قرار دهید. کاهش وابستگی به درآمد نفتی و کمک به تامین بودجه برای دولت در راستای خدمت به مردم از توصیههای مقام معظم رهبری است.
او افزود: نظارت موثر بر عملکرد نیروهای قضایی و اداری در حوزههای زیر مجموعه در دادسرا باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: جایگاه دادستانی را ارتقا دهید. استفاده از معاونان جوان، انقلابی و متخصص یکی از این راهکارهاست. افرادی را انتخاب کنید که علم دادستانی را ارتقا دهند.
او افزود: آموزش قضات جدیدالورود و مجهز شدن قضات به علم روز در حوزه قضاوت، استقرار عدالت و رضایت مردم را در پی خواهد داشت.
دادستان کل کشور گفت: آرامش بخشی عمومی از مسائل مهمی است که دادستانها باید به آن اهتمام ورزند. دسیسهها، توطئهها، تضعیف روحیه و معیشت مردم، همچنان در دستور کار دشمن است که دادستانها میتوانند نقش مهمی در خنثی سازی آن داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد جدی شود. باید به قاچاقچیان ضربه مالی وارد شود. او تاکید کرد: نظارت دادستانها بر عملکرد ضابطین باید افزایش یابد.