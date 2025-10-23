به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این همایش با هدف هم افزایی، همفکری و همکاری برای گسترش روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی در جامعه برگزار شده است.

حجت الاسلام مصطفی فرخی با بیان اینکه این همایش هر شش ماه یکبار برگزار می‌شود، افزود: هدف این است تا روحیه و فرهنگ مسئولیت پذیری تقویت و اینکه خوبی‌ها در جامعه افزایش و ناهنجاری‌ها و تخلفات قانونی کاهش یابد.

او یکی از مهم‌ترین معروفات شرایط فعلی را اتحاد و انسجام بین اقشار مختلف جامعه عنوان کرد و گفت: همه موظفیم این اتحاد را در جامعه تقویت کنیم به خصوص از طرف اقشاری که تاثیرگذار هستند.