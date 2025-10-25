پخش زنده
معاون استاندار سمنان روند راهاندازی محل نگهداری معتادان متجاهر در شهرستانها را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان درخصوص راهاندازی کمپ در سمنان گفت:در صورت شناسایی معتادین متجاهر در شهرستانها با پرداخت سرانه دولت توسط شهرداریها ، این افراد انتقال و در این کم نگهداری خواهند شد.
مهدی براری افزود: جمعآوری و ساماندهی معتادین متجاهر از وظایف دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان است.
براری بر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در استان تاکید کرد و افزود: در این اقدام دستگاههای متولی در حوزه پیشگیری و عدم تقاضا ودستگاههای امنیتی و انتظامی در حوزه مبارزه با عرضه فعالیت خواهند کرد.
محمدحسن آصفری فرماندار شاهرود نیز در این جلسه با تاکید بر نقش مهم آموزشوپرورش برای آشنا کردن دانش آموزان با آثار سوء مصرف مواد مخدر گفت : حمایت از کمپهای ترک اعتیاد مجوزدار و قانونی، ارتقای ایستگاههای ایست و بازرسی در ورودی و خروجی های استان و شهرستان و همچنین گسترش گشتهای نیروی انتظامی در مناطق کویری مانع ورود مواد مخدر به استان و شهرستان خواهد شد.