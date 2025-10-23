جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه به‌عنوان یکی از رویداد‌های فرهنگی مهم در عرصه رسانه‌ای، فرصتی برای ارزیابی و تبادل تجربیات میان رسانه‌ها و فعالان فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به دو محور اصلی تأثیرگذاری و عمق‌بخشی جشنواره گفت: برگزاری جشنواره مطبوعات هگمتانه یک فرآیند مهم در تقویت دیپلماسی فرهنگی و دموکراسی محلی است.

مجید فروتن افزود: این جشنواره بستری است تا داد و ستد‌های فکری و تبادل اندیشه‌ها در زمینه‌های مختلف رسانه‌ای و فرهنگی انجام گیرد.

او تأکید کرد: برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات هگمتانه با حضور استان‌های آذربایجان‌غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان، یک مشارکت اجتماعی را شکل داده که هم از لحاظ تأثیرگذاری مردمی و هم از منظر تأثیرگذاری رسانه‌ها اهمیت دارد.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به رسالت مهم جشنواره در زمینه آگاهی‌بخشی عمومی تصریح کرد: این جشنواره به‌عنوان یک گام اساسی در جهت ارتقای کیفیت رسانه‌ها و توسعه آگاهی عمومی عمل می‌کند.

فروتن گفت: جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه با هدف ارتقای کیفیت رسانه‌های محلی و ایجاد رقابت سالم در عرصه رسانه، نقش مهمی در آینده رسانه‌ای استان و کشور خواهد داشت.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در ادامه به تبادل تجربیات و اندیشه‌ها به‌عنوان یکی از ویژگی‌های برجسته جشنواره اشاره و تأکید کرد: استقبال گسترده خبرنگاران و اهالی رسانه هر ۶ استان از جشنواره مطبوعات هگمتانه، نشان از اهمیت این رویداد فرهنگی دارد و برگزاری نمایشگاه مطبوعات و کارگاه‌های آموزشی به غنای جشنواره کمک فراوانی خواهد کرد.

این مسئول همچنین به تقویت هویت ملی و فرهنگی ایران در بستر رسانه اشاره و تصریح کرد: در شرایط کنونی توجه به هویت ملی و فرهنگی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فروتن با بیان اینکه جشنواره مطبوعات هگمتانه علاوه بر رقابت، فضایی برای دوستی و تعامل میان رسانه‌های استان‌های غربی ایجاد می‌کند، گفت: قطعا این جشنواره در راستای تبیین جایگاه رسانه‌ها و ارزیابی علمی عملکرد نشریات و رسانه‌ها و ارائه راهکار‌های مؤثر برای بهبود عملکرد و کیفیت رسانه‌ها در آینده موثر است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در پایان از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره، دستگاه‌های مشارکت‌کننده به‌ویژه خانه مطبوعات استان همدان قدردانی کرد.