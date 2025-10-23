پخش زنده
به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر ساعت کاری ادارات استان بوشهر از امروز تا اطلاع ثانوی از ساعت ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ تعیین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فردین اسلامیراد گفت: این تغییر با هدف مدیریت مصرف انرژی و بهینهسازی فعالیت ادارات در فصل پیشرو اعمال شده است.
وی افزود: واحدهای عملیاتی دستگاههای خدماترسان، بخشهای اجرایی و خدماتی شهرداریها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، پاسگاههای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، نیروهای دارای نوبت کاری شیفتگردان و شعب بانکها از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.
اسلامیراد یادآور شد: ساعت کاری شعب بانکها توسط شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام خواهد شد و کاهش ساعات کاری ادارات تا سقف قانونی، از طریق دورکاری کارکنان جبران میشود.