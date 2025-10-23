معاون صنایع‌دستی وزیر میراث فرهنگی در نشست با فرهیختگان و فعالان فرهنگی آذربایجان‌غربی، با تاکید بر جایگاه راهبردی صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی ایران گفت: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال‌جاری، رقم قابل‌توجهی برای حمایت از توسعه کمی و کیفی صنایع‌دستی کشور پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مریم جلالی که به‌همراه رئیس‌جمهور در سفر استانی به ارومیه حضور داشت، در نشست با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی آذربایجان‌غربی، ضمن تبیین رویکرد‌های کلان دولت در حمایت از هنرمندان و صنعتگران، اظهار کرد: در تبصره ۱۵ قانون بودجه سال‌جاری، اعتباری کم‌نظیر برای حوزه صنایع‌دستی لحاظ شده است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در این بخش باشد.

او افزود: با تخصیص و پرداخت این تسهیلات، حمایت هدفمند از تشکل‌ها، تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های فعال در عرصه صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته و انتظار می‌رود هم‌افزایی نهاد‌های دولتی و عمومی در این مسیر، بستر ارتقای کمی و کیفی تولیدات صنایع‌دستی را فراهم کند.

جلالی با اشاره به رویکرد جدید وزارت میراث‌فرهنگی در هم‌سویی با نهاد‌های حمایتی کشور تصریح کرد: ما در تعامل مؤثر با بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهاد‌های پشتیبان، برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا حمایت‌های همه‌جانبه و اثربخش از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی به‌صورت نظام‌مند انجام شود و شرایط برای شکوفایی و رونق این حوزه فراهم آید.

وی همچنین با ارائه آماری از وضعیت اشتغال در این بخش گفت: تاکنون برای بیش از ۵۸۰ هزار نفر مجوز کسب‌وکار در حوزه صنایع‌دستی صادر شده است و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان برنامه هفتم توسعه، این رقم به یک‌میلیون نفر افزایش یابد.

معاون صنایع‌دستی کشور تأکید کرد: صنایع‌دستی، نه‌تنها میراث فرهنگی ملموس این سرزمین، بلکه ظرفیتی اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند نقش‌آفرینی مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار ایفا کند