ساعت کاری ادارات خوزستان از سوم آبان ماه از ساعت ۷ الی ۱۵ خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان بخشنامه مربوط به تعیین ساعت اداری را به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ کرد.
کیامرث حاجی زاده افزود: براساس این بخشنامه بر این اساس از روز شنبه ۳ آبان ساعت شروع به کار ادارات از ساعت ۷ صبح است و پایان فعالیت ادارات ساعت ۱۵ خواهد بود.
وی ادامه داد: کارکنان مراکز امدادی، بهداشتی، بخشهای ارائه دهنده خدمات عمومی و بخشهای عملیاتی دارای نوبت کاری و آتشنشانیها طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نوبت کاری نسبت به ارائه خدمات اقدام می نمایند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان بیان کرد: زمان و فرایند فعالیت بانکها بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانکها تعیین و ابلاغ میگردد.