هفته سیزدهم لیگ برتر فوتسال؛
نبرد سالنی بازان استان با یک میزبانی و دو میهمانی
تیم فوتسال شهرداری در ساوه میزبان مس سونگون است و تیمهای سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند در قزوین و اصفهان به میدان میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و از هفته سیزدهم، شهرداری در ساوه میزبان مس سونگون است، سن ایچ ساوه در قزوین با پردیس مسابقه میدهد و پالایش نفت امام خمینی شازند در اصفهان میهمان گیتی پسند خواهد بود.
تا پیش از این هفته، سن ایچ با پیروزی مقابل فولاد هرمزگان شمار امتیازات خود را به عدد ۱۷ رسانده و هم اکنون با یک رده صعود در خانه هفتم جدول قرار دارد.
پالایش نفت امام خمینی شازند با ۱۱ امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته و شهرداری ساوه با ۶ امتیاز یک رده پایینتر از شازندیها در رده یکی به آخر ِ جدول ردهبندی، در خانه سیزدهم جدول جا خوش کرده است.
تمامی دیدارهای هفته سیزدهم از ساعت ۱۶ فردا جمعه دوم آبان در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود.