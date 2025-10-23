پخش زنده
امروز: -
معاون شهرسازی و معماری شرکت عمران، آب و خدمات کیش، گفت: سامانه سرا کیش با هدف کاهش مراجعات حضوری به اداره شهرسازی راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، آرش بیکپور، با اشاره به سیاستهای کلان سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: سامانه سرا کیش با اتصال به بخشهای مختلف سازمان منطقه آزاد کیش، مراحل تکمیلی خود را پشت سر میگذارد.
او با بیان اینکه مرحله اول سامانه شامل بخش صدور مفاصا حساب و مجوزهای تعمیرات با موفقیت راه اندازی شده است، افزود: در مراحل بعدی، فرآیند صدور پروانهها و گواهیهای ساخت نیز غیرحضوری و بر بستر سامانه محور انجام خواهد شد.
بیکپور با تأکید بر لزوم هماهنگی بین بخشی در سازمان منطقه آزاد کیش برای اجرای فرآیندهای شهرسازی، تصریح کرد: هم اکنون اتصال سامانه جامع شهرسازی به ادارههای مرتبط در حال اجرا است و اولین گام با اتصال این سامانه به اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد.