به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، انتخابات فدراسیون جهانی تکواندو به میزبانی شهر ووشی پیش از آغاز بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان چین برگزار شد که در پایان دکتر چو رئیس فعلی فدراسیون جهانی که تنها نامزد پست ریاست بود، در سمت خود ابقا شد.

برای پست نائب رئیسی ۶ نفر نامزد بودند که «یانگ جین بانگ» از کره و رئیس اتحادیه آسیا، «پراکلوس» از یونان و رئیس اتحادیه اروپا به همراه «دریس الحیلالی» از مراکش انتخاب شدند.

همچنین برای عضویت در هیات اجرایی نیز ۳۴ نفر نامزد بودند که ۱۴ نفر انتخاب شدند. در بخش آسیا «مهاواد هداوه» از امارات و «احمد حمدان» از عربستان انتخاب شدند.

هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو کشورمان موفق به راهیابی به هیات اجرایی نشد.