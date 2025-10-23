پخش زنده
به مناسبت طرح ملی «هفته ماموگرافی رایگان»، مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ۲۶ مهر تا ۳ آبان به مراجعه کنندگان خدمات رایگان ارائه میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره سرطان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بانوان میتوانند با مراجعه به مراکز منتخب معرفی شده به طور رایگان برای ماموگرافی اقدام و یا نوبت خود را رزرو کنند.
مرضیه لشکری، با اشاره به اینکه سرطان پستان شایعترین سرطان در میان زنان ایران و جهان است، ادامه داد: سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید سرطان سینه در کشور ثبت و روزانه بیش از ۵۰ زن به این بیماری مبتلا میشوند.
وی ادامه داد: این بیماری حدود ۲۶ درصد از سرطانهای زنان را تشکیل داده و یکی از علل اصلی مرگ ناشی از سرطان در بانوان به شمار میرود.
دکتر لشکری گفت: تشخیص زودهنگام سرطان سینه میتواند بیش از ۹۰ درصد شانس درمان کامل را فراهم کند و موجب کاهش عوارض جسمی و روحی بیمار شود. وی ادامه داد:روشهای اصلی تشخیص زودهنگام شامل خودآزمایی ماهیانه سینه، معاینه بالینی به همت پزشک یا ماما و اجرای ماموگرافی دورهای از ۴۰ سالگی تا ۷۴ سالگی است.
دکتر لشگری افزود: ماموگرافی دقیقترین روش برای شناسایی تودههای کوچک در سینه است که هنوز قابل لمس نیستند و کمک میکند درمان سریعتر و آسانتر اجرا شود.
رییس اداره سرطان وزارت بهداشت هدف از اجرای طرح ماموگرافی رایگان را افزایش آگاهی بانوان نسبت به اهمیت تشخیص زودهنگام و کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان سینه دانست.
وی ادامه داد: متقاضیان میتوانند برای اطلاع از نشانی مراکز تحت پوشش اجرای این طرح به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کنند.