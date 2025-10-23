به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، اردشیر مظاهری گفت: در روز‌هایی که پاییز هزار رنگ در کهن‌شهر همدان جلوه‌گری می‌کند، ضرباهنگ برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه با حضور ۶ استان غربی ایران در همدان کوک شده و شمارش معکوس برای برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی و رسانه‌ای ارزشمند در پایتخت تاریخ و تمدن ایران آغاز شده است.

او افزود: همدان، سرزمینی با پیشینه‌ای کهن در فرهنگ، علم و ادب، اکنون در آستانه گامی تازه در عرصه رسانه‌ای قرار گرفته است، برگزاری این جشنواره می‌تواند نویدبخش آغاز فصلی نو برای رسانه‌های غرب کشور و به‌ویژه همدان باشد؛ استانی که سزاوار جایگاهی درخور شأن تاریخی و فرهنگی خویش در این حوزه است.

مظاهری تأکید کرد: اگر چه عامه مردم ایران، همدان را خاستگاه اندیشمندان و فرهیختگانی، چون باباطاهر شوریده حال، میرزاده عشقی، ملاحسینقلی شوندی، عالم عامل ملاعلی همدانی، عین‌القضات، میرسیدعلی همدانی، داور و شهیدان نامداری، چون حسین همدانی و علی شادمانی می‌شناسند، با این حال، این دیار فرهنگی هنوز در عرصه رسانه‌ای به جایگاه شایسته خود دست نیافته است؛ جایگاهی که این جشنواره می‌تواند زمینه‌ساز شکوفایی آن در سطح استانی، منطقه‌ای و حتی ملی باشد.

پیشکسوت جامعه رسانه‌ای همدان تصریح کرد: استقبال چشمگیر استان‌های غربی از این رویداد، نشانه‌ای روشن از اهمیت و جایگاه آن است؛ رویدادی که بی‌تردید با حمایت مسئولان ملی و استانی حداقل می‌تواند حداقل به‌صورت دوسالانه در همدان استمرار یابد و در تقویم فرهنگی کشور جایگاهی ثابت پیدا کند.

مظاهری گفت: از سویی در حالی که کمتر از یک ماه تا برگزاری اختتامیه این جشنواره باقی مانده است، استقبال پرشور فعالان رسانه‌ای غرب کشور یادآور این نکته است که توجه کیفی و کمی به آیین اختتامیه و فرآیند داوری، نقشی تعیین‌کننده در ماندگاری آن خواهد داشت و هرچند قیاس این جشنواره با رویداد‌های ملی هنوز زود است، اما تنوع آثار ارسالی، سطح بالای داوری و انگیزه شرکت‌کنندگان نشان می‌دهد که می‌توان به آینده روشن آن امیدوار بود.

او گفت: تجربه‌های گذشته، همچون جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان که روزگاری به میزبانی همدان برگزار می‌شد و شوربختانه از استان رفت، یادآور این واقعیت است که تداوم یک رویداد فرهنگی تنها با حمایت و اهتمام جدی مسئولان ممکن است، که امید می‌رود این‌بار شاهد تکرار آن تجربه تلخ نباشیم و جشنواره رسانه‌ای هگمتانه در همدان به الگویی موفق و ماندگار تبدیل شود.

مظاهری افزود: همدان با برخورداری از بیش از ۲۰۰ رسانه چاپی و برخط فعال، از ظرفیت بالایی برای نقش‌آفرینی در عرصه رسانه‌ای کشور برخوردار است که با آسیب‌شناسی دقیق، برنامه‌ریزی هدفمند و حمایت مادی و معنوی، می‌توان این ظرفیت را به بالندگی رساند و جایگاه رسانه‌ای همدان را به سطح ملی ارتقا داد.

او تأکید کرد: فعالان رسانه‌ای استان، با وجود مشکلات متعدد، با عشق، تعهد، فعالیت حرفه‌ای و تاب‌آوری بالا، از کیان رسانه‌ای خود پاسداری کرده و امروز، به‌حق، در حال رقابت شانه‌به‌شانه با رسانه‌های ملی هستند؛ لذا این تلاش صادقانه، سزاوار پشتیبانی جدی از سوی مسئولان است تا با حسن برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه، برگ زرین دیگری به افتخارات استان این بار در حوزه رسانه افزوده شود.