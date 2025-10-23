

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار نور از آغاز عملیات اجرایی تعریض و آسفالت کوچه نیلوفر ۹ در منطقه رستمرود با مشارکت داوطلبانه اهالی خبر داد و گفت: این اقدام آغاز نهضتی فراگیر برای بهسازی و آسفالت تمامی کوچه‌های خاکی سطح منطقه است.

ابوالحسن سالاری‌فر افزود: با همت مردم رستمرود و تعامل سازنده آنان با مجموعه مدیریت شهری، یکی از باریک‌ترین و طولانی‌ترین کوچه‌های خاکی این منطقه به خیابانی ایمن، استاندارد و آسفالته تبدیل خواهد شد.





او ادامه داد: آسفالت این مسیر به دلیل عدم تعریض خیابان سال‌ها به تعویق افتاده و مقرر شده بود در صورت آزادسازی مسیر توسط مالکان زمین، شهرداری نیز نسبت به تأمین مصالح ساختمانی و اجرای دیوارکشی مجدد املاک در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کند.

شهردار نور با بیان اینکه چند حلقه چاه جذبی برای جلوگیری از آب‌گرفتگی‌های فصلی، در نقاط مختلف این مسیر حفر خواهد شد، گفت:جابجایی تیر‌های برق، علمک‌های گاز و کنتور‌های آب نیز در سریع‌ترین زمان انجام خواهد شد.