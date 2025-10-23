استاندار اردبیل در بازدید از پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی گفت: با توجه به ظرفیت بزرگی که در حوزه خلاقیت‌های دستی و سنتی وجود دارد زمینه عرضه تولیدات آن را فراهم می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در بازدید از نمایشگاه ملی صنایع دستی در جوار دریاچه و منطقه نمونه گردشگری شورابیل اظهار کرد: بخش تولید محصولات صنایع دستی توسط هنرمندان این حوزه با قدرت به پیش می‌رود، اما مشکلاتی در بازاریابی و فروش محصولات وجود دارد.

وی ادامه داد: اقدامات مختلفی باید در این زمینه انجام شود که برگزاری نمایشگاه‌ها و برپایی بازارچه‌ها یکی از این اقدامات است.

استاندار اردبیل گفت: با همت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل و معاونت صنایع دستی کشور هنرمندانی از ۳۰ استان کشور در بیش از ۱۲۰ غرفه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی اردبیل حضور یافته و محصولات خود را عرضه کرده‌اند.

امامی یگانه با اشاره به لزوم افزایش اقدامات حمایتی از حوزه صنایع دستی، ادامه داد: صنایع دستی یک حوزه کارآفرین و اقتصادمحور است و در معیشت بخشی از جامعه تاثیر دارد و باید اقدامات حمایتی از فعالان این حوزه مانند پرداخت تسهیلات و برقراری بیمه افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در استان اردبیل ظرفیت‌های خوبی در حوزه صنایع دستی وجود دارد که بخشی از آن را در پانزدهمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی مشاهده کردیم و حمایت‌های لازم از این حوزه توسط دولت انجام خواهد گرفت.