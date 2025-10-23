پخش زنده
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری بوشهر گفت: نامنویسی از مشمولان متقاضی خدمت در دستگاههای اجرایی، دهیاریها و نهادهای توسعه روستایی استان آغاز شده است و تا پنجم آبانماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جهانگیر دهقانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح بهکارگیری مشمولان وظیفه در دستگاههای اجرایی و نهادهای روستایی، ثبتنام از متقاضیان واجد شرایط از ۲۴ مهر تا ۵ آبان ۱۴۰۶ از طریق سامانه اینترنتی mashmoolin.rripo.ir انجام میشود.
وی افزود: این طرح ویژه فارغالتحصیلان مقاطع کارشناسی و بالاتر در رشتههای حقوق، مهندسی، فناوری اطلاعات (IT)، علوم اجتماعی، برنامهریزی روستایی و سایر رشتههای مرتبط است و هدف از اجرای آن، استفاده بهینه از توان نیروهای تحصیلکرده در پیشبرد برنامههای توسعه روستایی است.
دهقانی گفت: متقاضیان باید فاقد غیبت سربازی باشند و حداکثر هفت سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان گذشته باشد. بررسی مدارک و انتخاب مشمولان واجد شرایط نیز توسط ادارات کل امور روستایی و شوراهای استانداریهای سراسر کشور انجام خواهد شد.