

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، وحید هاشمیان سرمربی تیم فونبال پرسپولیس در کنفرانس خبری پیش از دیدار روز جمعه برابر تیم ذوب‌آهن اصفهان در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: خوشبختانه پس از مدت‌ها تقریبا تمام بازیکنان را در اختیار داریم و شرایط تمرین و بازی را پیدا کردند. این موضوع نوید خوبی برای ما است و دست‌مان بازتر می‌شود. در این میان البته رضا شکاری باید بیشتر استراحت کند تا به تیم اضافه شود.

وی افزود: متاسفانه امتیازات خیلی زیادی در داخل خانه از دست داده‌ایم و هواداران ما هم در هر بازی ما را حمایت کردند. آنها سرمایه واقعی تیم ما هستند و امیدوارم با ارائه یک بازی خوب همه دست به دست هم دهیم و دل هواداران را شاد کنیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص برگزاری جلسه با اعضای هیأت مدیره گفت: در این جلسه صحبت‌هایی درباره شرایط تیم مطرح شد. طبیعتا هیأت مدیره مانند من از نتایج راضی نیست و اگر نتایج خوبی می‌گرفتیم شاید هیچ کدام از این صحبت‌ها مطرح نمی‌شد. همانطور که گفتم به کارم و همکارانم اعتقاد دارم و تا آخرین روزی که هستم تلاشم را می‌کنم. در ماندن من هیچ انگیزه مادی وجود ندارد، انگیزه من این است که تلاشی که انجام دادیم را به نتیجه برسانیم و گرنه هر مربی روزی خواهد آمد و روزی هم می‌رود. امیدوارم فردا اتفاقات خوبی برای ما بیفتد.

هاشمیان در این باره که مدیران این باشگاه با مربیان مدنطر خود مذاکره می‌کنند، تصریح کرد: آن چیزی که به من ارتباط دارد تعهدم به تیم و هواداران است. هیچ انگیزه مادی در پرسپولیس ندارم. اگر روزی بمانم و پرسپولیس قهرمان شود و قراردادم تمام شده باشد و بزرگترین قرارداد دنیا پیش روی من باشد، اول باشگاه پرسپولیس را می‌بینم. اگر اینجا هستم هیچ وابستگی ندارم که بگویم به خاطر قراردادم ماندم.

وی افزود: طبیعتا همه ما اشتباه می‌کنیم و نمی‌توانیم بگوییم همه کارهایمان درست است. متاسفانه گریبانگیر یکسری مسائل حاشیه‌ای شدیم که روی تیم تاثیر گذاشت. خیلی از بازیکنان ما مصدوم شدند و مجبور به جابجایی پست بازیکنان شدیم. خیلی از بازیکنان را نتوانستیم جذب کنیم. به هر حال مسئولیت شرایط حال حاضر پرسپولیس با من است و آدمی نیستم که بخواهم از داور، زمین و زمان ایراد بگیرم، فقط امیدوارم عدالت رعایت شود و بتوانیم نتایجی بگیریم که با بازی و تلاش‌مان هماهنگ باشد، باقی آن هر اتفاقی که بیفتد، من نگران نیستم.

هاشمیان در خصوص کادر فنی خاطرنشان کرد: کادر فنی ما بسیار بیشتر از آن چیزی که باید، تلاش و کار می‌کند و از همه آنها راضی هستم. همه آنها تخصص دارند و کارشان را به بهترین شکل انجام می‌دهند. همه جای دنیا مسئولیت فنی با سرمربی است و باید جوابگو باشد. همه ما با هم وفادار و دوست هستیم. در فوتبال ایران اتفاقی می‌افتد که وقتی تیم نتیجه می‌گیرد، تاکتیک و تعویض‌ها بد می‌شوند و همه چیز بد نشان داده می‌شود. زمانی هم که شاید همه چیز درست نباشد ولی نتایج خوب می‌شود، به آن گروه و شخص پاداش می‌دهند. درست است نتایج ما خوب نبوده ولی لیگ امسال هم لیگ عجیب و غریبی بوده است. از هفته پیش جدول یک مقدار تغییر کرده است و ما هم دیگر فرصت نداریم و اگر بخواهیم قهرمان شویم باید بازی‌هایمان را ببریم.

سرمربی پرسپولیس در ادامه عنوان کرد: کارمان را حرفه‌ای جلو می‌بریم. در همه جای دنیا تیم‌های بزرگ حاشیه‌های بزرگ هم دارند. بعضی مواقع باید با حاشیه‌هایی دست و پنجه نرم کنیم که از دست من کاری بر نمی‌آید. دنبال بهانه‌گیری نیستم ولی باز هم می‌گویم فردا باید ببریم و وظیفه‌ام هم همین است. مطمئن باشید اگر ۱۰ بار دیگر هم به ایران برگردم سبکم همین خواهد بود و هیچ تغییری نمی‌کند. باید وجدان خودمان را بگذاریم که فقط یک مربی مسئول تمام اتفاقاتی که می‌افتد نیست. حاشیه‌ها هم بعضی مواقع درست می‌شود و خود به خود وجود نداشته است. اگر در هر پستی که هستیم تعهد داشته باشیم و دنبال کار سالم باشیم این حاشیه‌ها خیلی کم می‌شود.

سرمربی پرسپولیس در خصوص شرایط بازیکنان بعد از بازی با خیبر خرم آباد گفت: طبیعتا بازیکنانی که به پرسپولیس می‌آیند یا آنهایی که از قبل در تیم بودند به قهرمانی فکر می‌کنند و این شرایط در روحیه بازیکنان هست. بازیکنان ما آنقدر باوجدان هستند که بعد از بازی با خیبر، دیدم چقدر شرایط سختی داشتند و به خاطر همین از اول هفته با یک اراده و میل قوی تمرین کردند.

هاشمیان در واکنش به جدایی رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس بیان کرد: وظیفه من کار فنی و تمام تمرکزم روی بازی با ذوب‌آهن است. کار من مدیریتی نیست. مدیر تیم ما افشین پیروانی است و هر کاری داشته باشیم به او می‌گوییم و آقای پیروانی به اعضای هیات مدیره ارجاع می‌دهند و من وارد مسائل مدیریتی نمی‌شوم.