به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان، همزمان با آغاز فصل پاییز و با هدف تقویت هویت ایرانی_اسلامی، طرح جامع کتابخوانی «مهر بیداری، فصل آگاهی» از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در تمامی کتابخانه‌های عمومی استان اجرا شد.

این طرح با تمرکز بر کتاب‌های تألیفی و ایرانی و بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی و فکری، برنامه‌های متنوعی را برای مخاطبان گروه‌های سنی مختلف درنظر گرفته است.

این طرح در چهار بخش اصلی با عنوان‌های «همنشین»، «فانوس»، «شکوه» و «رویش» طراحی شده که هرکدام به بخشی از نیاز‌های فکری، مهارتی و فرهنگی جامعه هدف می‌پردازد.

در بخش «همنشین»، کانون‌های مطالعه و مباحثه با محوریت کتاب‌های دینی، انقلابی و ادبیات پایداری برای گروه‌های سنی مختلف از کودکان تا بزرگسالان برگزار و آثار نویسندگانی مانند شهید مرتضی مطهری، صادق کرمیار، احمد دهقان، معصومه آباد و دیگر نویسندگان مطرح انقلاب و دفاع مقدس، در این بخش معرفی و بررسی خواهند شد.

بخش «فانوس»، به کارگاه‌های توانمندسازی اختصاص دارد و شامل کارگاه‌هایی در حوزه نویسندگی، مطالعه هدفمند، تولید پادکست، تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی، خوشنویسی و تصویرسازی می‌شود که فرصت مناسبی برای علاقه‌مندان به خلق آثار فرهنگی در بستر ارزش‌های اسلامی و ملی فراهم کرده است.

در بخش «شکوه»، مجموعه‌ای از رویداد‌های مناسبتی شامل نمایشگاه‌های کتاب، مسابقات ادبی، دیدار با خانواده شهدا و هنرمندان حوزه پایداری و اجرای برنامه‌های نمایشی و قصه‌گویی برای کودکان پیش‌بینی شده است.

بخش «رویش» نیز، به خانواده‌ها و کودکان خردسال اختصاص یافته و با اجرای بازی‌های فکری، کاردستی و قصه‌گویی دینی، تلاش دارد تا علاقه به کتاب و مفاهیم دینی را از سنین پایین در ذهن کودکان نهادینه کند.

بر اساس جدول زمان‌بندی، این طرح از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۱۵ آذر ادامه دارد و برنامه‌های پیش‌بینی شده، به شکل منظم در طول هفته در نوبت‌های مختلف در کتابخانه‌های عمومی استان برگزار می‌شود.