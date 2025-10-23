پخش زنده
طرح جامع کتابخوانی «مهر بیداری، فصل آگاهی» در کتابخانههای استان اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی اداره کل کتابخانههای عمومی استان، همزمان با آغاز فصل پاییز و با هدف تقویت هویت ایرانی_اسلامی، طرح جامع کتابخوانی «مهر بیداری، فصل آگاهی» از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در تمامی کتابخانههای عمومی استان اجرا شد.
این طرح با تمرکز بر کتابهای تألیفی و ایرانی و بهرهگیری از ظرفیت کتابخانهها بهعنوان پایگاههای فرهنگی و فکری، برنامههای متنوعی را برای مخاطبان گروههای سنی مختلف درنظر گرفته است.
این طرح در چهار بخش اصلی با عنوانهای «همنشین»، «فانوس»، «شکوه» و «رویش» طراحی شده که هرکدام به بخشی از نیازهای فکری، مهارتی و فرهنگی جامعه هدف میپردازد.
در بخش «همنشین»، کانونهای مطالعه و مباحثه با محوریت کتابهای دینی، انقلابی و ادبیات پایداری برای گروههای سنی مختلف از کودکان تا بزرگسالان برگزار و آثار نویسندگانی مانند شهید مرتضی مطهری، صادق کرمیار، احمد دهقان، معصومه آباد و دیگر نویسندگان مطرح انقلاب و دفاع مقدس، در این بخش معرفی و بررسی خواهند شد.
بخش «فانوس»، به کارگاههای توانمندسازی اختصاص دارد و شامل کارگاههایی در حوزه نویسندگی، مطالعه هدفمند، تولید پادکست، تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی، خوشنویسی و تصویرسازی میشود که فرصت مناسبی برای علاقهمندان به خلق آثار فرهنگی در بستر ارزشهای اسلامی و ملی فراهم کرده است.
در بخش «شکوه»، مجموعهای از رویدادهای مناسبتی شامل نمایشگاههای کتاب، مسابقات ادبی، دیدار با خانواده شهدا و هنرمندان حوزه پایداری و اجرای برنامههای نمایشی و قصهگویی برای کودکان پیشبینی شده است.
بخش «رویش» نیز، به خانوادهها و کودکان خردسال اختصاص یافته و با اجرای بازیهای فکری، کاردستی و قصهگویی دینی، تلاش دارد تا علاقه به کتاب و مفاهیم دینی را از سنین پایین در ذهن کودکان نهادینه کند.
بر اساس جدول زمانبندی، این طرح از ۱۵ مهر آغاز شده و تا ۱۵ آذر ادامه دارد و برنامههای پیشبینی شده، به شکل منظم در طول هفته در نوبتهای مختلف در کتابخانههای عمومی استان برگزار میشود.